جدول زمني يكشف متى تم العثور على وثائق سرية في منزل بايدن والأحداث التي تبعته

بعد العثور على 31 مجلدًا فارغًا من "الوثائق السرية".. مسؤول سابق لـCNN: ترامب أخذ كل ما أمكنه أخذه

(CNN)-- اكتشف محام لنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس حوالي 12 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية في منزل بنس في ولاية إنديانا الأسبوع الماضي. وقام بتحويل هذه الوثائق السرية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، حسبما قالت مصادر متعددة مطلعة على الأمر لشبكة CNN.

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن القومي بوزارة العدل مراجعة للوثائق وتدقيق لكيفية انتهى بها المطاف في منزل بنس في ولاية إنديانا.

وقالت المصادر إن محامي بنس اكتشف الوثائق السرية في منزل بنس الجديد في ولاية إنديانا في أعقاب الكشف عن مواد سرية تم اكتشافها في المكتب الخاص للرئيس جو بايدن ومقر إقامته. يأتي هذا الاكتشاف بعد أن قال بنس مرارًا وتكرارًا إنه ليس بحوزته أي وثائق سرية.

لم يتضح بعد ما هي الوثائق المتعلقة أو مستوى حساسيتها أو تصنيفها. يعتزم فريق بنس إخطار الكونغرس، الثلاثاء.

طلب بنس من محاميه إجراء تفتيش في منزله بدافع الحذر الشديد، وبدأ المحامي في فحص أربعة صناديق مخزنة في منزله الأسبوع الماضي، حيث عثر على عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية، بحسب المصادر.

وقالت المصادر إن محامي بنس نبه على الفور الأرشيف الوطني. وبدوره، أبلغ الأرشيف وزارة العدل.

قال محامي بنس لشبكة CNN إن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب الحصول على الوثائق ذات العلامات السرية في ذلك المساء، ووافق بنس على ذلك. وقال المحامي إن عملاء من المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانابوليس التقطوا المستندات من منزل بنس.

الاثنين، أعاد فريق بنس القانوني الصناديق إلى واشنطن العاصمة، وسلّموها إلى الأرشيف لمراجعة بقية المواد للامتثال لقانون السجلات الرئاسية.

في رسالة إلى الأرشيف الوطني حصلت عليها CNN، كتب ممثل بنس في الأرشيف جريج جاكوب أن "عددًا صغيرًا من المستندات التي تحمل علامات سرية" تم تغليفها عن غير قصد ونقلها إلى منزل نائب الرئيس.

وكتب جاكوب "لم يكن نائب الرئيس بنس على علم بوجود وثائق حساسة أو سرية في منزله الشخصي. يتفهم نائب الرئيس بنس الأهمية القصوى لحماية المعلومات الحساسة والمصنفة ويقف مستعدًا وراغبًا في التعاون الكامل مع الأرشيف الوطني وأي استفسار مناسب".

تم تخزين المواد السرية في صناديق ذهبت أولاً إلى منزل بنس المؤقت في ولاية فرجينيا قبل نقلها إلى إنديانا، وفقًا للمصادر. لم تكن الصناديق في منطقة آمنة، ولكن بمجرد اكتشاف الوثائق السرية، قالت المصادر إنها وُضعت داخل خزنة موجودة في المنزل.

وقال محامي بنس إنه تم أيضًا تفتيش مكتب بنس في واشنطن العاصمة، ولم يتم اكتشاف أي مواد سرية أو سجلات أخرى يغطيها قانون السجلات الرئاسية.

تأتي الأخبار عن بنس في الوقت الذي يحقق فيه مستشارون متخصصون في التعامل مع الوثائق السرية من قبل بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب. تأتي هذه الاكتشافات أيضًا وسط تكهنات بأن بنس يستعد لخوض ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في عام 2024.

منذ أن فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في فلوريدا بحثًا عن مواد سرية في أغسطس/ آب بأمر تفتيش، قال بنس إنه لم يحتفظ بأي مواد سرية عند مغادرته منصبه. آنذاك، قال بنس لوكالة أسوشيتيد برس: "لا، ليس على حد علمي".