بوريس جونسون يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي.. ومنطقتان تشهدان اقتتالًا كبيرًا مع الروس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسوما باستقالة نائب رئيس ديوان مكتب الرئاسة، كيريلو تيموشينكو وأصدر مرسوم الإقالة، الاثنين، بحسب ما ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس.

وجاء في البيان: تم "عزل تيموشينكو كيريلو فلادلينوفيتش من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا وفقًا لخطاب الاستقالة المقدم".

وقدم كيريلو تيموشينكو استقالته، الاثنين، وفقًا لبيان نشر على حسابه الرسمي على تلغرام، الثلاثاء، وقال في البيان للرئيس الأوكراني: "أود أن أطلب منك إقصائي من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا بناءً على طلبي الخاص".

وشكر تيموشينكو الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورؤساء الإدارات العسكرية الإقليمية ورؤساء البلديات، وكذلك زوجته وابنه، وأضاف في البيان: "أنا ممتن لجميع الأوكرانيين على ثقتهم في عملي".