استمع إلى ما هدد الكرملين بالقيام به بعد إعلان ألمانيا عن إرسال دبابات لأوكرانيا

أمين عام الناتو يرد على تهديدات روسيا بعد شحنة الدبابات.. ماذا قال؟

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، أنه يخطط لإرسال 31 دبابة من طراز أبرامزM1 إلى أوكرانيا، وقال في تصريحات بالبيت الأبيض، إن هذا الدعم الأمريكي يهدف إلى مساعدة كييف على "الدفاع عن سيادتها"، وأوضح أن إرسال الدبابات لا يعني أنها تشكل "تهديدا هجوميا لروسيا".

وجاء إعلان بايدن بعد أن أكدت ألمانيا، في وقت سابق الأربعاء، أنها سترسل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وبدا أن واشنطن وبرلين في مواجهة حيث أشار المسؤولون الألمان إلى أن بلادهم لن ترسل دباباتها إلى أوكرانيا إلا إذا أرسلت الولايات المتحدة من جانبها دبابات .

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، لمراسلة شبكة CNN كيت بولدوان، يوم الأربعاء، أن الدبابات "ستعزز بشكل كبير" قدرات كييف القتالية.

وقد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستمرار من حلفاء بلاده الغربيين الحصول على دبابات حديثة بينما تستعد كييف لهجوم مضاد روسي كبير متوقع في الربيع.

ومع تعهد كل من الولايات المتحدة وألمانيا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا، أعلنت دول أخرى، خاصة تلك التي تمتلك دبابات ألمانية الصنع، عن مساهمات في جبهات القتال.

ولا تستطيع CNN تأكيد العدد الإجمالي للدبابات الألمانية التي سيتم تسليمها، لكن التعهدات التي قدمتها عدة دول حتى الآن تعني أن الجيش الأوكراني على استعداد لاستقبال العشرات من الدبابات.

وقال الحزب الحاكم الرئيسي في ألمانيا، يوم الأربعاء، إن حلفاء أوكرانيا الغربيين سيرسلون ما مجموعه حوالي 80 دبابة من طراز ليوبارد 2.

وسيوفر إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا آلية عسكرية حديثة وقوية قبل هجوم الروسي المحتمل، كما أن الدبابات ستكون بمثابة ضربة للكرملين، الذي يرى حملة متنامية لتزويد القوات الأوكرانية بأنظمة قتالية عالية التقنية مع اقتراب الحرب من عامها الأول.

واعتبر كبار المسؤولين الأمريكيين أن إرسال الدبابات إلى كييف بمثابة استثمار في "قدرات أوكرانيا على المدى الطويل"، وهو مؤشر على أن الإدارة الأمريكية ترى أن الحرب المستمرة منذ 11 شهرا ستمتد إلى المستقبل.

وتأمل أوكرانيا أن تساعد الدبابات الجديدة في استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا ، بما في ذلك دونباس، ويمكن أن يشمل ذلك أيضًا شبه الجزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

ولكن هناك تحديات بشأن الدبابات، حيث قال مسؤولون بارزون في إدارة بايدن إن دبابات أبرامز ستستغرق شهورا للوصول إلى أوكرانيا، وستتطلب تدريبا مكثفا للقوات الأوكرانية على كيفية تشغيلها، بينما ستصل الدبابات الألمانية في المدى القريب.