سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN) - تقطعت السبل بـ5 رجال روس فروا من البلاد بعد أمر التعبئة العسكرية الذي أصدرته موسكو في سبتمبر/ أيلول الماضي وهم يعيشون في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية منذ أشهر بعد أن رفضت السلطات قبولهم.

قال محاميهم، لي جونغ تشان، في تصريح لـCNN إن ثلاثة من الرجال وصلوا في أكتوبر/ تشرين الأول، والاثنان الآخران في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف لي أن وزارة العدل الكورية الجنوبية رفضت طلباتهم للحصول على وضع اللاجئ - مما تركهم عالقين في منطقة المغادرة لعدة أشهر في انتظار صدور قرار بشأن استئنافهم، مضيفا أنه "يتم تزويدهم بوجبة واحدة في اليوم، وهي وجبة غداء.. لكن بقية اليوم يعيشون على الخبز والمشروبات".

ولفت لي إلى أن الرجال قادرون على الاستحمام لكن يتعين عليهم غسل ملابسهم باليد ولا يمكنهم مغادرة مناطق المغادرة والسوق الحرة.

وكانت مجموعات بيانات قد أظهرت أن أكثر من 200 ألف شخص فروا من روسيا إلى جورجيا وكازاخستان والاتحاد الأوروبي في الأسبوع الأول بعد الإعلان عن التعبئة بروسيا.