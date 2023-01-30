ما هي السيناريوهات القادمة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا؟

استمع إلى ما هدد الكرملين بالقيام به بعد إعلان ألمانيا عن إرسال دبابات لأوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف، إنه "من غير المجدي" الدخول في محادثات مع أوكرانيا بعد قرار الولايات المتحدة تزويدها بالدبابات.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 31 دبابة أبرامز M1 لأوكرانيا، في تحول عن مقاومة الإدارة الأمريكية منذ فترة طويلة لتلبية مطالب كييف من المركبات العسكرية الثقيلة.

وأكد ريباكوف في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء: "في ظل الظروف الحالية، عندما أعلنت واشنطن قرار إمداد الدبابات لأوكرانيا، وتنافس أتباعها بما في ذلك أوتاوا، حول من سيزود أوكرانيا بالمركبات المدرعة، وخاصة القديمة منها وعددها، فلا فائدة من إجراء مباحثات".

وفي تصريحاته لوكالة الأنباء "ريا نوفوستي"، اتهم ريابكوف واشنطن باستخدام أوكرانيا "ساحة اختبار" لأسلحتها العسكرية.

وقال ريباكوف: "نحن على استعداد للنظر في أي مبادرات جادة لحل الأزمة الأوكرانية، ولكن لم يقم أحد بصياغتها حتى الآن".

وأوضح ريباكوف خلال المقابلة التي أجراها، الاثنين، أن "روسيا والولايات المتحدة ستواصلان المفاوضات بشأن تبادل السجناء، لكن يفضل الصمت بشأن تلك القضية شديدة الحساسية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية. وأضاف أن هناك خيارات واقعية قليلة لتبادل "جميع" الأسرى من الطرفين.