إلهان عمر: لا سبب لعدم فرض عقوبات على محمد بن سلمان إن كانت أمريكا تدعم حقوق الإنسان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يعمل زعماء الجمهوريين في مجلس النواب على جمع الأصوات لإزالة النائب الديموقراطية المسلمة، إلهان عمر، من لجنة الشؤون الخارجية.

في وقت لاحق يوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، بتصريح لشبكة CNN في رد على سؤال إن كان لديه الأصوات اللازمة لإخراج إلهان عمر من اللجنة، حيث أجاب "نعم".

وعلقت النائب إلهان عمر في مؤتمر صحفي عقدته مؤخرًا: "تحركات كيفن مكارثي الحزبية البحتة لتجريدنا من لجنتنا ليست مجرد حيلة سياسية، بل هي أيضًا ضربة لسلامة مؤسستنا الديمقراطية وتهديد لأمننا القومي".

ويذكر أن الجمهوريون في مجلس النواب جادلوا سابقا بأنه لا ينبغي أن تكون عمر في لجنة الشؤون الخارجية في ضوء التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل والتي أثارت الجدل وفي بعض الحالات انتقدها أعضاء من الحزبين ووصفوها بأنها معادية للسامية.

وكانت عُمر قد أصدرت في عام 2019، اعتذارًا علنيًا بعد أن واجهت رد فعل عنيف على التغريدات التي أشارت إلى أن الدعم الجمهوري لإسرائيل يغذيه تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) ، وهي مجموعة بارزة مؤيدة لإسرائيل.