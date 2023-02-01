حصريًا لـCNN.. منشق عن مجموعة فاغنر يتحدث بالتفصيل عن عمليات الإعدام الوحشية للمجندين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوزين، الثلاثاء، على اتهامات بارتكاب انتهاكات في صفوف مجموعته أطلقها مقاتل منشق عن "فاغنر"، في مقابلة حصرية مع شبكة CNN.

وأرسل يفغيني بريغوزين، بيانًا لـCNN بلهجة ساخرة إلى حد كبير، ردا على طلب تعليقه على الاتهامات التي ذكرها المقاتل المنشق عن فاغنر. وصف بريغوزين شبكة CNN بأنها "عدو صريح"، وادعى أن "فاغنر" هي "منظمة عسكرية نموذجية تلتزم بجميع القوانين والقواعد اللازمة للحروب الحديثة".

وقال بريغوزين الشهير بلقب "طباخ بوتين": "عزيزتي CNN، هل تعتقدون حقا أننا سنناقش قضايانا العسكرية معكم، وأنتم عدونا الصريح. إنه مثل مناقشة الأمور العسكرية وتبادل المعلومات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

وأضاف بريغوزين في بيان عبر البريد الإلكتروني لشبكة CNN، تم نشره على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الروسية التابعة لشركته: "يمكن القول بثقة إن مجموعة فاغنر هي منظمة عسكرية نموذجية تلتزم بجميع القوانين والقواعد اللازمة للحروب الحديثة".

وكان أندريه ميدفيديف، مرتزق منشق عن "فاغنر"، قال في مقابلة حصرية، الاثنين، مع مذيع CNN أندرسون كوبر من العاصمة النرويجية أوسلو إن "الوحشية التي شهدها في أوكرانيا دفعته في النهاية إلى الانشقاق".

ويسعى ميدفيديف للحصول على اللجوء في النرويج بعد عبوره الحدود القطبية لهذا البلد من روسيا.

كما زعم ميدفيديف أن العديد من الروس الذين قتلوا خلال المعارك في أوكرانيا "أعلن أنهم في عداد المفقودين" في محاولة لتجنب دفع خمسة ملايين روبل (71 ألف دولار) لأسر المقاتلين القتلى إذا ماتوا في الحرب، وقال ميدفيديف لشبكةCNN : "لا أحد يريد دفع هذا المبلغ من المال".

ونفى بريغوزين الاتهام في رده على شبكة CNN قائلا: "إذا حصلتم بطريقة ما على معلومات تفيد بأن أحد مقاتلينا لم يتلق تأمينا، فأرسلوا طلبا إلى الخدمة الصحفية، وسنكون سعداء لحل المشكلة، وحتى اليوم، لم يتم تسجيل حالة واحدة لعدم دفع أموال التأمين في مجموعة فاغنر".