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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي، في حين أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستخرج من الوضع الحالي في أوكرانيا أقوى.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، على تويتر، أن الاتحاد الأوروبي سيدرب 15 ألف جندي أوكراني إضافي في إطار مهمة المساعدة العسكرية، مما يرفع إجمالي عدد أفراد القوات الأوكرانية المدربة إلى 30ألف.

كما أعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 25 مليون يورو (27.5 مليون دولار) على شكل معدات وتدريبات لعمليات إزالة الألغام في أوكرانيا، وقال: "حماية المدنيين وسبل عيشهم أولوية".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن روسيا ستخرج من "الوضع الحالي" في أوكرانيا "أقوى"، وستكون قادرة على حماية نفسها "بشكل أكثر فعالية".

وأضاف لافروف في مقابلة مع تلفزيون روسيا 24: "أعتقد أننا سنخرج من الوضع الحالي أقوى وسنكون قادرين على حماية أنفسنا بشكل أكثر فعالية في أي موقف".

وعندما سئل عما إذا كانت موسكو مستعدة للسلام في أوكرانيا، قال لافروف: "أنا بالتأكيد مع السلام، وأنا مقتنع بفكرة أنه إذا كنت تريد السلام، فاستعد دائما للدفاع عن نفسك".

وأوضح لافروف قائلا: "إن قناعة الولايات المتحدة بتفوقها هو السبب الرئيسي لوقوفنا في وجه الولايات المتحدة وأولئك الذين يشنون حربا هجينة ضدنا عبر أوكرانيا".

وقال لافروف أيضا إنه من "غير المرجح" أن تلجأ روسيا إلى الدول السوفيتية السابقة لمساعدتها في "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا.