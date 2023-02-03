بوتين يعلق على الدبابات التي ستقدمها الدول الغربية لأوكرانيا

استمع إلى ما هدد الكرملين بالقيام به بعد إعلان ألمانيا عن إرسال دبابات لأوكرانيا

أمين عام الناتو يرد على تهديدات روسيا بعد شحنة الدبابات.. ماذا قال؟

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن "الغرب يهدد روسيا مرة أخرى بدبابات ليوبارد ألمانية الصنع".

وأضاف بوتين، خلال تصريحات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار السوفييت على النازيين في معركة ستالينغراد خلال الحرب العالمية الثانية: "أولئك الذين يجرون الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى حرب جديدة مع روسيا، من خلال إعلان ذلك بشكل غير مسؤول على أنه أمر واقع، أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في المعركة، على ما يبدو لا يفهمون أن حربا حديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماما".

وتابع: "نحن لا نرسل دباباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما نرد به عليهم، ولن يقتصر على استخدام الدبابات".

يذكر أن السفير الأوكراني في فرنسا فاديم أوميلشينكو قال، في يناير/ كانون الثاني، إن الدول الغربية تخطط لإرسال 300 دبابة إلى أوكرانيا.

وصرح أوميلتشينكو، لقناة BFM الفرنسية التابعة لشبكة CNN: "أكدت العديد من الدول رسميا موافقتها على تسليم 321 دبابة إلى أوكرانيا"، ولم يحدد الدول التي ستزود الدبابات.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 31 دبابة ووافقت ألمانيا على إرسال 14 دبابة، وسترسل بريطانيا 14 دبابة، بينما طلبت بولندا موافقة برلين على نقل بعض من دباباتها ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.