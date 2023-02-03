ما هي السيناريوهات القادمة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا؟

استمع إلى ما هدد الكرملين بالقيام به بعد إعلان ألمانيا عن إرسال دبابات لأوكرانيا

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، إن بلاده ستقدم ضمانات بأنها لن تضرب الأراضي الروسية إذا تلقت الصواريخ بعيدة المدى التي تطلبها من حلفائها.

وأضاف ريزنيكوف، خلال اجتماع مع المفوضية الأوروبية: "بما أن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى لا تسمح للعدو بالحفاظ على دفاعاته وتكبده خسائر، فهي مستعدة لتنسيق الأهداف مع الشركاء"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكراتنية (أوكرين فورم).

ودعا إلى مساعدة أوكرانيا في بناء قدرات دفاعية مضادة للصواريخ، وشدد على الحاجة إلى الحصول على أنظمة للدفاع الجوي مثل "باتريوت" في أول فرصة.

وقال: "إذا أتيحت لنا الفرصة لضرب مدى 300 كيلومتر (حوالي 186 ميلا)، فلن يكون الجيش الروسي قادرا على الحفاظ على دفاعاته وسيتكبد خسائر، وأوكرانيا مستعدة لتقديم أي ضمانات بأن أسلحتك لن تُستخدم في شن هجمات على الأراضي الروسية، لدينا أهداف كافية في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا ومستعدون لتنسيق الأهداف مع شركائنا ".

وأضاف أن بلاده بحاجة أيضا إلى زيادة أعداد المدفعية والقذائف والأسلحة القادرة على تدمير أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي الروسية.

يذكر أن أوكرانيا ستتلقى دبابات غربية بعد مفاوضات طويلة وتسعى للحصول على طائرات مقاتلة للرد على الجيش الروسي والقوات الموالية لموسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، الأربعاء، وزارة الدفاع بـ"إعطاء الأولوية" لحماية الأراضي الروسية من قصف القوات الأوكرانية.

وقال بوتين، في مؤتمر بالفيديو بشأن ترميم البنية التحتية، إن المنازل في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك الروسية، وكذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014 "تضررت أو دمرت جراء القصف من قبل النازيين الجدد"، في إشارة إلى الجيش الأوكراني.

وأضاف: "بطبيعة الحال، المهمة ذات الأولوية هي القضاء على إمكانية القصف، لكن هذا من اختصاص الإدارة العسكرية".

ولم يعترف الجيش الأوكراني رسميا بقصف الأراضي الروسية.