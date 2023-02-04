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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختتم وزيرا الدفاع الفرنسي والإيطاليي محادثات مشتركة، بشأن إرسال نظام الدفاع الجوي SAMP / T-MAMBA إلى أوكرانيا هذا الربيع، حسبما ذكرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان، الجمعة.

وقال البيان إنه "أفضل نظام أوروبي طويل المدى مضاد للصواريخ صممته فرنسا وإيطاليا".

وبحسب البيان، يمكن للنظام الجديد استهداف الطائرات المسيرة "الدرونز" والصواريخ والطائرات المقاتلة.

وأوضح البيان أن "توفير هذا النظام لكييف يلبي الحاجة الملحة التي عبر عنها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لنظيريه الفرنسي والإيطالي".

وأضاف البيان أنه سيتم تعزيز هذا النظام بشكل أكبر من خلال نظام الرادار Thales GM200، الذي اشترته أوكرانيا، بمساعدة فرنسا في وقت سابق خلال الشهر الجاري.