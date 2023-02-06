هل بالغت أمريكا برد فعلها على المنطاد الصيني؟ مسؤول بارز سابق في CIA و FBI يوضّح

بعد إسقاطه بصاروخ أمريكي.. إليك ما سيحدث للمنطاد الصيني ومصير ما كان يحمله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ومسؤول كبير في "البنتاغون" لشبكة CNN، إن المنطاد الصيني المشتبه فيه بالتجسس أصبح مدعاة لقلق متزايد عندما أصبح واضحا، الثلاثاء، أنه سيعبر فوق ولايات أمريكية متجاورة.

وأشار المسؤولون إلى أنه لم يكن من المألوف أن يقترب أحد هذه المناطيد من منطقة ألاسكا أو داخلها، مضيفين أنه عندما سلك المنطاد مسارا مباشرا إلى الولايات الـ48 الأدنى، بدأ المسؤولون الأمريكيون يدركون أنهم كانوا يتعاملون مع سيناريو مختلف كثيرا، يجب رفعه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار مسؤول "البنتاغون" إلى أن مسار المنطاد، لفت الانتباه أيضا.

وحدث ذلك، الثلاثاء الماضي، وتلاه تقديم إحاطة رئاسية إلى بايدن، الأربعاء، تم فيها عرض الخيارات العسكرية.

يأتي تفسير الجدول الزمني لتطور الأحداث في الوقت الذي ينتقد فيه الجمهوريون بشدة إدارة بايدن لعدم التحرك سريعا لوقف المنطاد.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون لشبكة CNN، إنه إذا كان المنطاد قد سلك مسارًا طبيعيا "كنا سنراقبه ونتواصل عبر كندا وجميع المحطات"، لكنه أضاف أن "الأمر أصبح مختلفا عندما بدأ المنطاد في التسكع فوق كندا ثم انتقل إلى إيداهو".

وفي المقابل، انتقد حاكم نيو هامبشاير، كريس سونونو، رد الرئيس جو بايدن على المنطاد الصيني، قائلا إن إدارته "فعلت القليل جدا بعد فوات الأوان".

وقال الحاكم الجمهوري على قناة ABC This Week: "هذا كله يتعلق باختبار الصين للعزيمة الأمريكية، إنهم يعلمون أن التوترات تتصاعد، ويريدون معرفة نوع القيادة التي لدينا". وأضاف: "من الواضح أن الرئيس فشل في هذا الأمر".

وكرر سونونو أنه يفكر في الترشح للرئاسة في عام 2024، قائلا على قناة ABC إنه "يفكر بالتأكيد في الأمر".

وفي الأسبوع الماضي، قال سونونو لدانا باش من CNN، إنه يفكر في إعلان ترشحه للبيت الأبيض، ودعا الجمهوريين إلى العودة إلى "الإيمان بالمسؤولية الفردية" بدلاً من خوض المعارك الثقافية.