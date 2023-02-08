بعد إسقاطه بصاروخ أمريكي.. إليك ما سيحدث للمنطاد الصيني ومصير ما كان يحمله

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الكوستاريكية، في بيان، الاثنين، إن الصين "قدمت اعتذارا عن تحليق منطاد في المجال الجوي" للبلاد خلال يوم الخميس الماضي، وأضافت أن "الصين وافقت على أن يكون المنطاد ملكا لكوستاريكا".

وذكرت الوزارة أن "اعتذار الصين جاء من السفارة الصينية، التي كررت التأكيد على أن المنطاد كان ذا طبيعة مدنية وله أغراض علمية خاصة في مجال الأرصاد الجوية".

وتابعت وزارة الخارجية أن "السلطات الصينية قالت إن المنطاد لا يمثل تهديدا لأي دولة وأن تحليقه فوق كوستاريكا يرجع إلى انحرافه عن مساره المحدد بسبب الظروف الجوية وقدرته المحدودة على التوجيه الذاتي".

وقال رئيس المديرية العامة للطيران المدني في كوستاريكا، فرناندو نارانجو إليزوندو إنه "بعد صدور التقارير الأولية عن تحليق المنطاد فوق البلاد، لم يكن هناك مزيد من المعلومات حوله أو المسار الذي سلكه"، وأضاف أن السلطات "لن تجري المزيد من التحقيقات في الأمر".

وقالت السفارة الصينية في كوستاريكا، لشبكة CNN، إن "المنطاد يستخدم في اختبارات الطيران، وبسبب الظروف الجوية انحرف بشكل خطير عن المسار المقرر ودخل المجال الجوي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأضافت السفارة أن "الصين دولة مسؤولة وتتصرف دائما بما يتفق مع القانون الدولي".