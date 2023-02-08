بعد إسقاطه بصاروخ أمريكي.. إليك ما سيحدث للمنطاد الصيني ومصير ما كان يحمله

(CNN)— يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن منطاد التجسس الصيني الذي تم استرداده مؤخرًا هو جزء من برنامج مراقبة واسع النطاق يديره الجيش الصيني، وفقًا لما ذكره العديد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية.

وقال مسؤولون لشبكة CNN إن برنامج المراقبة، الذي يتضمن عددًا من المناطيد المماثلة، نفد جزئيًا من داخل مقاطعة هاينان الصينية الصغيرة، ولا تعرف الولايات المتحدة الحجم الدقيق لأسطول مناطيد المراقبة الصينية، لكن المصادر تقول لشبكة CNN إن البرنامج أجرى ما لا يقل عن 20 مهمة في خمس قارات على الأقل في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لمسؤول مطلع على المعلومات الاستخباراتية، فإن ما يقرب من 6 رحلات جوية كانت داخل المجال الجوي الأمريكي، وإن لم تكن بالضرورة فوق الأراضي الأمريكية على حد تعبيره.

وتابع المسؤول ومصدر آخر مطلع على المعلومات الاستخباراتية إن جميع المناطيد التي شوهدت في جميع أنحاء العالم ليست بالضبط النموذج ذاته الذي تم إسقاطه قبالة ساحل جنوب كارولينا، يوم السبت، وأن هناك "اختلافات" متعددة.

وطلبت شبكة CNN من السفارة الصينية في واشنطن التعليق على الطرح الذي يفيد بأن المنطاد الذي تم إسقاطه هو جزء من برنامج مراقبة أوسع.