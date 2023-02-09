بعد إسقاطه بصاروخ أمريكي.. إليك ما سيحدث للمنطاد الصيني ومصير ما كان يحمله

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن العلاقات بين بلاده والصين "لم تتضرر" في أعقاب إسقاط المنطاد الصيني.

وأضاف بايدن، في مقابلة مع قناة PBS، أن المنطاد الصيني المشتبه بقيامه بالتجسس "لم يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين"، وردا على سؤال في عما إذا كانت العلاقات الأمريكية الصينية قد تعرضت لـ"ضربة كبيرة"منذ رصد المنطاد ثم إسقاطه، أجاب: "لا".

وتابع: "فكرة إسقاط منطاد يجمع المعلومات حول أمريكا تجعل العلاقات أسوأ؟ لقد أوضحت لشي جينبينغ (الرئيس الصيني) أننا سننافس الصين بشكل كامل، لكننا لا نسعى إلى الصراع، وكان هذا هو الحال حتى الآن".

وقال بايدن، الذي أمر الجيش الأمريكي بإسقاط المنطاد، في 4 فبراير/ شباط الجاري، إنه لم يتحدث مع الرئيس الصيني منذ رصد المنطاد، لكنه أشار إلى استمرار الاتصالات بين المسؤولين في إدارته ونظرائهم الصينيين.

ووفقا لمسؤولين كبار بإدارة بايدن، فقد أبلغ المسؤولون الأمريكيون اعتراضهم للمسؤولين الصينيين أثناء عبور المنطاد المجال الجوي الأمريكي كما تواصلوا معهم بعد إسقاطه.