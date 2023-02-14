كيف علّق أمين عام حلف "الناتو" على قرار إرسال مقاتلات حديثة لأوكرنيا؟

مع اقتراب مرور عام على بدء الحرب.. مخاوف من تصعيد روسي في أوكرانيا

ما هي السيناريوهات القادمة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا؟

بروكسل، بلجيكا (CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن أوكرانيا يجب أن تحصل على الأسلحة التي تحتاجها "لكسب هذه الحرب". وأضاف أن قرار الحلفاء في "الناتو"، بشأن إرسال طائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا "ليس القضية الأكثر إلحاحًا" في الوقت الحالي.

وأكد ستولتنبرغ للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزاري لـ"الناتو"، الذي سيعقد بين 14 و 15 فبراير/شباط الجاري في بروكسل: "لقد تطور نوع الدعم وهذا جزء من المشاورات الجارية بين الحلفاء داخل الحلف وفي مجموعة دعم أوكرانيا وسيستمر".

وأوضح: "لأننا نعلم الحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها لتكون قادرة على استعادة الأراضي وتحرير الأراضي والفوز في هذه الحرب والانتصار كدولة مستقلة وذات سيادة".

وفيما يتعلق بالأسلحة، أكد الأمين العام للحلف أهمية مناقشة أنواع الأنظمة التي يجب إرسالها إلى أوكرانيا وأن تكون جميع تلك الأنظمة "تعمل كما ينبغي".

وقال: "عندما يتعلق الأمر بالمدفعية، نحتاج إلى الذخيرة، نحتاج إلى قطع غيار، نحتاج إلى الصيانة، ونحتاج إلى كل الخدمات اللوجستية لضمان قدرتنا على الحفاظ على أنظمة الأسلحة هذه"، وأكد: "لقد أصبحت هذه حرب استنزاف طاحنة، وهي أيضا معركة لوجستية".

كما جدد ستولتنبرغ تأكيده على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يستعد للسلام، ولكنه "يستعد لمزيد من الحرب". وقال: "لا نرى أي مؤشرات على أن الرئيس بوتين يستعد للسلام، ما نراه هو عكس ذلك، إنه يستعد لمزيد من الحرب ولشن هجمات جديدة، لذا، من المهم جدًا أن يقدم حلفاء وشركاء الناتو المزيد من الدعم لأوكرانيا".