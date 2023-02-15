(CNN)-- قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الثلاثاء، إن روسيا خسرت "استراتيجيا وعمليا وتكتيكيا" بعد أقل من عام واحد من غزوها لأوكرانيا.

وأضاف ميلي، في بروكسل لحضور الاجتماع التاسع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، لمناقشة دعم كييف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتقد أن بإمكانه هزيمة أوكرانيا بسرعة، وتقسيم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك الإفلات من العقاب، ولكنه كان على خطأ".

وتابع: "أوكرانيا لا تزال حرة، ولم يكن حلف الناتو أقوى في فترات سابقة من الوقت الحالي، وروسيا الآن منبوذة عالميا، ولا يزال العالم يستلهم من شجاعة أوكرانيا ومرونتها".

وذكر: "باختصار، لقد خسرت روسيا، لقد خسروا استراتيجيا وعمليا وتكتيكيا، وهم يدفعون ثمنا باهظا في ساحة المعركة ".

وقال ميلي: "حتى ينهي بوتين حربه المفضلة، فإن المجتمع الدولي سيواصل دعم أوكرانيا بالمعدات والإمكانيات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي توقع، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن تشن أوكرانيا هجوما على روسيا في فصل الربيع.