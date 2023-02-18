الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصطحب ابنته إلى مباراة لكرة القدم

قد تكون زعيمة كوريا الشمالية المقبلة.. شاهد من هي الفتاة التي ترافق كيم جون أون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مباراة كرة قدم مع ابنته، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. وفي اللقطات التي بثتها الوكالة كان بالإمكان رؤية فتاة يعتقد أنها ابنة كيم.

وكيم جو إي هي الطفلة الثانية للزعيم الكوري الشمالية، وتبلغ من العمر حوالي تسع سنوات، وكانت تجلس بجانبه ويبدو أنها تضحك وتصفق وأمامها منظار، وسط صف من المسؤولين.

وظهر كيم جونغ أون وهو يقف ويهتف، وفي لقطات أخرى، كانت ابنته تقف أيضًا وتصفق.

وأقيمت المباراة لإحياء ذكرى يوم كوانغميونغ، وشارك فيها فريقا مجلس الوزراء مقابل فريق موظفي وزارة الدفاع الوطني.

وانتشرت تكهنات بأن كيم جو إيه ستكون خليفة كيم، عندما نشرت وسائل الإعلام الحكومية صورا لها مع كيم، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهما يتفقدان صاروخًا باليستيًا كوريًا شماليًا قبل إطلاقه التجريبي.

وشوهدت الابنة الصغيرة في عدة مناسبات مع الزعيم الكوري الشمالي في فبراير/شباط، بما في ذلك حضورها في مجموعتين عسكريتين، كما حضرت عرضا عسكريا لجيش كوريا الشمالية، حيث تم عرض ما لا يقل عن 11 صاروخًا باليستيا عابرا للقارات (ICBM)، في ساحة كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية: "عندما جاء الزعيم المحترم كيم جونغ أون، صرخ جميع اللاعبين والمتفرجين على المدرجات: (مرحبا، وأطلق الجمهور الهتافات)".

وفاز فريق وزارة الدفاع على فريق مجلس الوزراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأعقب ذلك مباراة شد الحبال بين الفريقين والتي فاز فيها أيضا فريق وزارة الدفاع بهدفين مقابل لا شيء.