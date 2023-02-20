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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اعترف يفغيني بريغوزين، رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الاثنين، بوجود "مشكلة كبيرة" في إمدادات الذخيرة لقواته، وسط خلاف عام مع قادة المؤسسة العسكرية الروسية.

قال بريغوزين في تسجيل مؤثر شاركه فريقه عبر قناته الرسمية في تطبيق تليغرام: "المشكلات التي أثرتها بشأن الذخيرة، للأسف، لم يتم حلها بعد. وهذه مشكلة كبيرة".

يعتقد بريغوزين أن هناك إمدادات كافية من الذخيرة في روسيا، حيث "وصلت الصناعة إلى المستويات المطلوبة"، ويمكنها تلبية احتياجات البلاد، لكنه قال إنه "لا يمكنه حل هذه المشكلة على الرغم من كل معارفي واتصالاتي".

زعم بريغوزين أنه قيل له إنه بحاجة إلى "الذهاب والاعتذار" لشخص "رفيع" لديه "علاقة صعبة معه" لحل المشكلة، لكنه أضاف أنه لا يعرف من يكون.

وأضاف: "لمن يجب أن أعتذر؟ لمن يجب علي الانحناء؟ 140 مليون روسي! من فضلكم قولو لي لمن يجب أن أنحني له حتى يموت رفاقي مرتين أقل مما هم (يموتون) اليوم".

وتابع: "اليوم، يموت ضعف عدد مقاتلي شركة PMC Wagner والوحدات العسكرية الأخرى التي لا يمكننا تغطيتها يوميًا بسبب النقص التام للقذائف عندما لا يُسمح لنا باستخدام ما هو موجود في المستودعات".

لا يمكن لـ CNN التحقق بشكل مستقل من مزاعم بريغوزين بوجود نقص في الذخيرة. وكان بريغوزين، الذي ليس له منصب رسمي، علنيًا بشكل غير عادي في انتقاده لبعض جنرالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفقًا لبريغوزين، لم تواجه فاغنر مثل هذه المشكلات مع الذخيرة عندما قاد الجنرال سيرجي سوروفكين غزو روسيا لأوكرانيا. تم استبدال سوروفكين بالجنرال فاليري غيراسيموف في يناير/ كانون الثاني.

وزعم أن "من يمنعوننا من الانتصار في هذه الحرب يعملون مباشرة لصالح العدو".

في يناير/ كانون الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعديل وزاري آخر للقادة الذين يقودون الحرب في أوكرانيا، وسط انتقادات متزايدة بشأن تعاملها مع العمليات العسكرية في أوكرانيا.

أشاد بريغوزين بالجنرال سوروفيكين لإدارته انسحابًا منظمًا للقوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية العام الماضي، لكنه انتقد التعامل الأكبر من قبل وزارة الدفاع والجنرالات الروس الكبار الآخرين فيما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.