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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2 مليار دولار وسط تأكيد وزير الدفاع، لويد أوستن، على أن واشنطن ستقف بجانب أوكرانيا "مهما استغرق الأمر".

وتتضمن الحزمة، التي نشرت CNN الخميس تقريرا عنها، المزيد من قاذفات صواريخ "HIMARS"، والمزيد من ذخيرة المدفعية، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار بأنواع مختلفة وأسلحة مضادة للطائرات بدون طيار.

واستخدمت روسيا الطائرات الإيرانية بدون طيار لاستهداف البنية التحتية المدنية الأوكرانية، وقطعت الكهرباء عن أجزاء مختلفة من البلاد في بعض الأحيان.

وعلى عكس الحزم التي تسحب من خلالها المعدات العسكرية مباشرة من المخزونات الأمريكية، تندرج هذه المساعدة في إطار مبادرة دعم أمن أوكرانيا (USAI)، والتي يتم بموجبها التنسيق مع قطاع التصنيع العسكري لإنتاج هذه المعدات.

ولا تصل المساعدات إلى أوكرانيا بسرعة، لكنها جزء من التزام طويل الأجل بمواصلة تزويد أوكرانيا بإمدادات الأسلحة الفتاكة وغير الفتاكة.

مع اكتمال العام الأول للحرب، وصف أوستن الغزو الروسي بأنه "الخطر الأكثر إلحاحًا على الأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

واعترف أوستن بالتحديات التي تواجه أوكرانيا في مواجهة القصف الروسي المتكرر، لكنه تعهد بأن الولايات المتحدة والدول الحليفة في إطار مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية سيستمرون في تزويد كييف بالأدوات والأسلحة التي تحتاجها للحرب.

وفيما يلي ما تضمنته الحزمة الجديدة:

ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)

قذائف مدفعية إضافية من عيار 155 ملم

ذخائر لأنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر

أنظمة " CyberLux K8 UAS"

نظام التحكم بالطائرات بدون طيار Switchblade 600

نظام " Altius-600 UAS"

نظام Jump 20 UAS

أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار ومعدات الكشف عن الحرب الإلكترونية

معدات إزالة الألغام

معدات دعم الاتصالات الآمنة

تمويل التدريب والصيانة والاستدامة