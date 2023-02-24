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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— زعمت مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، الجمعة، أنها سيطرت على قرية أوكرانية بالقرب من باخموت، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال رئيس شركة فاغنر، يفغيني بريغوجين إن مقاتليه سيطروا بشكل كامل على قرية بيرخيفكا الأوكرانية، إحدى ضواحي مدينة باخموت الشمالية الغربية.

ولم تتمكن CNN من التحقق على الفور من مزاعم بريغوزين الشهير بلقب "طباخ بوتين".

وكان رئيس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين قال، الخميس، إن شحنة ذخيرة في طريقها الآن إلى مقاتليه، وذلك في رسالة وتسجيل صوتي نُشر على قناته على تيلغرام الخميس.

وجاء في الرسالة "اليوم في الساعة السادسة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، تم الإبلاغ عن بدء توصيل شحنة الذخيرة، على الأرجح، بدأ القطار في التحرك ... قيل لنا إن الأوراق الرئيسية قد تم توقيعها بالفعل".

وأضاف بريغوجين قائلا في الرسالة: "أود أن أشكر كل من ساعدنا في تحقيق ذلك، لقد أُنقذت مئات وربما الآلاف من أرواح الرجال الذين يدافعون عن وطنهم".