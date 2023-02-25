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(CNN)-- فرض الاتحاد الأوروبي، السبت، إجراءات تقييدية إضافية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بمجموعة فاغنر، في ضوء البعد الدولي وخطورة أنشطتها وتأثيرها المزعزع للاستقرار على البلدان التي تنشط فيها، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وطالت الإجراءات 11 فردًا و7 كيانات تمت إضافتهم إلى قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.

تشمل العقوبات "قائدين لقوات مجموعة فاغنر الذين شاركوا بنشاط في الاستيلاء على بلدة سوليدار في أوكرانيا في يناير/ كانون الثاني 2023، رئيس مجموعة فاغنر في مالي، حيث تورط مرتزقة فاغنر في أعمال عنف وانتهاكات حقوق الإنسان المتعددة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء.

إلى جانب "العديد من الأعضاء البارزين في المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى... بالإضافة إلى أعضاء بارزين في أدوار تشغيلية في المجموعة، أو توجيه حملات الدعاية والتضليل المؤيدة لفاغنر".

كما استهدفت العقوبات أنشطة مجموعة فاغنر في السودان، حيث تضمنت شركات مثل Meroe Gold و M-Invest، ورئيس الشركة الأخيرة.

تخضع هذه الشركات، جنبًا إلى جنب مع Lobaye Invest Sarlu و Diamville في جمهورية أفريقيا الوسطى، للعقوبات نظرًا لدورها في التجارة غير المشروعة في الذهب والماس المنهوب بالقوة من التجار المحليين، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.

وتم إدراج مؤسسة الدفاع عن القيم الوطنية، وهي ذراع العلاقات العامة لمجموعة فاغنر، وكذلك رئيسها.

يخضع جميع المدرجين اليوم لتجميد الأصول ويحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.