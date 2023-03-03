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(CNN)-- قال روبرت بروفي قائد وحدة الاستطلاع الأوكرانية "The Madiar birds"، في مقطع فيديو بث على قناته على تلغرام، إن الوحدة التي مقرها باخموت شرقي أوكرانيا، تلقت أوامر بمغادرة المدينة.

وأضاف بروفدي في مقطع فيديو نُشر، الجمعة: "في منتصف الليل، تلقت وحدة " The Madiar birds"، أمرًا قتاليًا بمغادرة باخموت على الفور إلى مكان جديد للعمليات القتالية".

وأوضح بروفدي قائلاً إنه لا يعرف سبب نقل الوحدة. وأضاف: "نحن نتبع الأمر".

وتمكنت القوات الروسية من التقدم نحو باخموت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أشهر من القصف المكثف والقتال حول المدينة المنكوبة.

وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا إنهم سيواصلون الدفاع عن المدينة، ولكن ليس بأي ثمن، مشيرين إلى أنهم قد ينسحبون إذا لزم الأمر.