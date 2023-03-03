رئيس فاغنر يوجه رسالة لزيلينسكي: اسحب جنودك من باخموت لأن حياتهم قصيرة

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد مؤسس شركة فاغنر وممولها يفغيني بريغوزين، أن قواته حاصرت باخموت تقريبًا، ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الأمر بالانسحاب من المدينة التي تقع في إقليم دونيتسك.

وقال بريغوزين في مقطع فيديو مصور في الضواحي الشمالية لباخموت، نشره عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أناشد رئيس أوكرانيا فلاديمير أليكساندروفيتش زيلينسكي (فلوديمير زيلينسكي)، عزيزي فلاديمير أليكساندروفيتش، حاصرت وحدات PMC Wagner تقريبًا باخموت، ولم يتبق سوى طريق واحد".

وختم رئيس فاغنر قائلا: "هم (الجنود الأوكرانيون) يقاتلون، لكن حياتهم قرب باخموت قصيرة، ربما تستمر ليوم أو اثنين، اعطهم فرصة لمغادرة المدينة، لأن المدينة في الواقع محاصرة".

ويبدو أن المحاولات الروسية لتطويق المدينة قد تراجعت، الخميس والجمعة، وفقًا لمعهد "دراسة الحرب"، مع تحول التركيز نحو دفع القوات الأوكرانية للانسحاب من المدينة.