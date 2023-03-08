القوات الروسية دمرت جسر النجاة في باخموت.. كيف أثر ذلك على القوات الأوكرانية؟

(CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إنه لا يمكنه استبعاد أن القوات الروسية ستستولي قريباً على مدينة باخموت في شرقي أوكرانيا.

وفي حديثه قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم، قال إنه "لا يمكنه استبعاد احتمال سقوط باخموت في نهاية المطاف في الأيام المقبلة".

واعتبر ستولتنبرغ أن "هذا لا يعكس بالضرورة أي نقطة تحول في الحرب"، مضيفًا أن الصراع في منطقة دونيتسك الشرقية "يسلط الضوء فقط على أنه لا ينبغي التقليل من شأن روسيا".

في وقت سابق، ادعى رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوزين، أن الجزء الشرقي من مدينة باخموت الأوكرانية أصبح الآن تحت سيطرة مجموعة المرتزقة.

لا يمكن لـ CNN تأكيد مزاعم بريغوزين بشكل مستقل. وبينما لم يتطرق الجيش الأوكراني إلى مزاعمه، قال إن الهجمات الروسية في منطقة باخموت مستمرة، لكنه وصفها بالفشل وتكبدت خسائر فادحة.

وقال مسؤولون غربيون إن عدد السجناء المطلوب تجنيدهم لدى فاغنر ينفد. وهي القوات المهيمنة في منطقة باخموت.