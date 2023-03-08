رئيس "فاغنر" يوجه رسالة من شرقي باخموت: "العالم بأسره سيرتجف"

توسلوا لإخراجهم من الجيش وضمهم إلى صفوفهم.. جنود روس يوجهون رسالة صادمة إلى فاغنر

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أرسل رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، رسالة تتضمن مقطع فيديو من داخل مدينة باخموت الأوكرانية، حيث كان يقف أمام نصب الدبابة التذكاري في الجزء الشرقي للمدينة.

ونفى بريغوجين ادعاءات المسؤولين الأوكرانيين بأن "فاغنر" على وشك الانهيار كقوة عسكرية نظرا لتكبدها خسائر فادحة خلال المعارك في باخموت.

وقال: "ماذا سيحدث بعد السيطرة على باخموت؟ وزير الدفاع الروسي أبلغكم أنه بعد الاستيلاء على باخموت، سيفتح المجال العملياتي للمعركة (أمام القوات الروسية)".

وأضاف: "لم يواجه العالم الجيش الروسي المجهز جديا بعد، فهناك وحدات لم تدخل المعركة بعد، وهي مزودة بالأسلحة الحديثة والدعم الاستخباراتي والتجهيز المثالي".

وتابع رئيس "فاغنر" قائلا: "هم ينتظرون دورهم، بعد أن يتم فتح المجال العملياتي من جانب قوات فاغنر في باخموت، وحينئذ سيرتجف العالم بأسره".

وخاطب بريغوزين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلا: "الطلب الوحيد منك: اخرج كبار السن والأطفال، وأرسل إلى هنا وحدات عادية جاهزة للقتال"، وتابع موجها حديثه لزيلينسكي: "نحن بحاجة إلى التعامل معك هنا الآن".