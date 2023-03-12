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(CNN)-- دعت مجموعة من الزوجات والأمهات الروسيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التوقف عن إرسال أحبائهن "إلى المذبحة" بإجبارهم على الانضمام إلى مجموعات قتالية دون تدريب أو إمدادات كافية، بحسب مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية المستقلة (سوتا) SOTA.

وزعمت مجموعة النساء في الفيديو، أن أبناءهن وأزواجهن- الذين تم تعبئتهم في سبتمبر/ أيلول الماضي- "أُجبروا على الانضمام إلى مجموعات هجومية"، في بداية مارس/ أذار الماضي، "حيث تلقوا تدريبات لمدة أربعة أيام فقط".

وجاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وكالة (سوتا)، بينما كانت النساء والأمهات يحملن لافتة كتب عليها: "فرقة 580 مدفعية هاوتزر منفصلة"، بتاريخ 11 مارس/ أذار 2023.

وقالت المرأة التي سلمت الرسالة في التسجيل إن "زوجي... يوجد على خط التماس مع العدو، رجالنا الذين تم تعبئتهم يتم إرسالهم مثل الحملان إلى المذبحة لاقتحام مناطق محصنة، خمسة منهم في كل مرة، ضد 100 رجل من الأعداء المدججين بالسلاح".

وأضافت المرأة في الرسالة: "نطلب منكم سحب رجالنا من خط التماس وتزويد رجال المدفعية بالمدفعية والذخيرة، إنهم مستعدون لخدمة وطنهم، لكن وفقا للتخصص الذي تدربوا عليه، وليس كجنود اقتحام".

وقالت وكالة (سوتا) التي نشرت المقطع على قناتها الرسمية على تلغرام إن الزوجات والأمهات جميعهن لديهن أحباء تم حشدهم من منطقة موسكو.

ولا يمكن لـ CNN التحقق بشكل مستقل من الادعاءات التي قدمتها النساء في الفيديو.