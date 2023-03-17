بأول زيارة منذ غزو أوكرانيا.. رئيس الصين سيزور روسيا الأسبوع المقبل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن الرئيس شي جينبينغ سيزور موسكو الأسبوع المقبل بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتكون هذه أول زيارة له منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من عام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في بيان على موقع الوزارة الرسمي، الجمعة: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم الرئيس شي جينبينغ بزيارة دولة لروسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار".

وأكد الكرملين أن الزيارة ستتم، قائلا إن الزعيمين سيناقشان "التعاون الاستراتيجي"، في حين وصفت الخارجية الصينية الزيارة بأنها ستكون "رحلة صداقة وتعاون وسلام".

ويشار إلى أن الزيارة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الصين تقديم نفسها كوسيط سلام محايد بشأن أوكرانيا، وهو ما يقابل بشكوك في العواصم الغربية بسبب شراكة بكين المتنامية مع موسكو، إذ رفضت الصين إدانة هجوم روسيا على أوكرانيا أو وصفه بأنه "غزو".