(CNN)— وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك، الخميس، لائحة اتهام إلى دونالد ترامب، قال مصدران مطلعان على القضية لـCNN إن اللائحة تضم أكثر من 30 تهمة في سابقة هي الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

وفي الوقت الذي لا تعلم فيه تفاصيل القضايا الموجهة بلائحة الاتهام، برزت قضيتان هما قضية دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وقضية دفع أموال إلى كارين ماكدوغال لإسكات مقال صحفي.

قبل أسابيع فقط من انتخابات عام 2016، دفع مايكل كوهين، محامي ترامب آنذاك، مبلغ 130 ألف دولار لدانيلز، للتكتم على علاقة مزعومة مع ترامب (نفى ترامب هذه القضية) وسددت منظمة ترامب مبلغ 420 ألف دولار لكوهين لتغطية المدفوعات الأصلية والالتزامات الضريبية ولمكافأته بمكافأة (الدفع والتسديد هما مفتاحان محل الخلاف في التحقيق).

وفي القضية الأخرى، ساعد كوهين أيضًا في ترتيب دفعة قدرها 150 ألف دولار من ناشر صحيفة National Enquirer إلى كارين ماكدوغال لمنع قصتها التي تدعي فيها وجود علاقة غرامية استمرت 10 أشهر مع ترامب، (ينفي ترامب وجود علاقة غرامية مع ماكدوغال).

من جهتها وصفت دانيلز توجيه لائحة الاتهام ضد ترامب بـ"الأمر المهم والملحمي"، وأعربت عن خوفها على سلامتها، وقالت خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "تايمز" البريطانية، نشرتها الجمعة، إنها "تشعر بالخوف للمرة الأولى، حيث تلقت سيلا من السباب والتهديدات بالقتل في غضون ساعات من صدور لائحة الاتهام"، وذكرت: "عدد وشدة الإهانات هي نفسها كما كانت في المرة الأولى، لكن هذه المرة كانت عنيفة بشكل مباشر".