الرئيس الأوكراني واصفا المعارك في باخموت: الوضع "ساخن جدا"

شرقي أوكرانيا يشهد واحدة من أعنف المعارك.. شاهد كيف هو الوضع هناك

أطلق كرة لهب هائلة.. شاهد ما حدث لمبنى سكني في أوكرانيا عندما أصابه صاروخ روسي

"هجوم روسي مميت".. شاهد ما حدث بعدما ضرب صاروخ روسي مدرسة في أوكرانيا

لندن، بريطانيا (CNN)— ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، بالجيش الروسي لمهاجمته البنية التحتية المدنية بصواريخ أوراغان وإس- 300، وشكر الجيش الأوكراني لدفاعه عن البلاد.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "أنا ممتن لمحاربينا الذين يقاتلون بالقرب من بلدات أفدييفكا، مارينكا، قرب من باخموت، خاصة باخموت! الوضع ساخن بشكل خاص اليوم". ولكنه لم يخض في تفاصيل حول وضع باخموت.

وأضاف: "بالقرب من بيلوهوريفكا، بالقرب من كريمينا وجميع مدننا وبلداتنا وقرانا الأخرى في دونباس! صمود الجميع هو صمود أوكرانيا بأكملها، ومساعدة كل شخص في موقع قريب مساعدة لأوكرانيا برمتها".

وادعى يفغيني بريغوزين رئيس قوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مقطع فيديو قصير نُشر، الأحد، أنه "من الناحية القانونية، تم أخذ باخموت، وأن العدو يتركز في المقاطعات الغربية".

وفي تحديث عملياته، الأحد، قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تواصل اقتحام باخموت، لكن القوات الأوكرانية "تسيطر بشجاعة على المدينة وتصد العديد من هجمات العدو".

ولا يوجد دليل مستقل يشير إلى أن فاغنر تسيطر الآن على باخموت، لكن مقاتليها موجودون داخل حدود المدينة، كما كانوا منذ عدة أسابيع.