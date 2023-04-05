(CNN)— وقفت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة إلى جانب الرئيس السابق، دونالد ترامب، وجهوده لاسترداد رسوم قانونية إضافية من نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، التي رفعت دعوى تشهير ضده وخسرتها.

وأُمرت دانيلز بدفع أتعاب قانونية لمحامي ترامب تزيد قليلاً عن 120 ألف دولار، هذا بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف دولار من المدفوعات التي سبق وأمرت المحكمة بدفعها لمحامي ترامب.

ويشار إلى أنه لا علاقة للدعوى المدنية باعتقال ترامب والتهم الموجهة إليه في نيويورك، لكن كلاهما تنخرط فيهما دانيلز، التي حصلت على 130 ألف دولار لإسكاتها خلال حملة ترامب الرئاسية العام 2016 والتكتم على علاقة غرامية (ينفي ترامب هذه العلاقة).

أما في لائحة الاتهام الموجهة لترامب في نيويورك، فتضم 34 تهمة جنائية، دفع ترامب ببرائته منها. وتتألف من 16 صفحة، إذ تزعم اللائحة أن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيًا "للترويج لترشيحه"، وتزعم أن الرئيس السابق متورط في "مؤامرة غير قانونية" لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.