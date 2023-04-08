(CNN)-- أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبار جديد لغواصة مسيرة تحت الماء قادرة على حمل رأس نووي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية، يوم السبت بالتوقيت المحلي.

وقالت الوكالة إن الغواصة المسيرة المسماة "هايل -2 "تم اختبارها في الفترة من 4 إلى 7 أبريل/ نيسان الجاري، قبالة الساحل الشرقي للبلاد يوم الخميس، وأضافت أن الاختبار "أثبت موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، في مارس/ آذار، أنها اختبرت غواصة مسيرة تحت الماء قادرة على حمل رأس نووي، وتقول وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إن مهمة هذا السلاح هي "صنع تسونامي إشعاعي واسع النطاق" لتدمير السفن الحربية والموانئ المعادية، لكن بعض المحللين يشككون في ذلك، مشيرين إلى نقص الأدلة على امتلاك الغواصة تلك القدرات.