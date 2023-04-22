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(CNN)-- قال قائد عسكري أوكراني، السبت، إن فرق البحث العسكرية الأوكرانية انتشلت "أقل بقليل من 500 جثة لمدافعين سقطوا" منذ بداية الحرب على أوكرانيا.

وذكر العقيد فولوديمير ليامزين، رئيس الإدارة المركزية للتعاون المدني العسكري لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال اجتماع مائدة مستديرة في مركز الإعلام العسكري في كييف، إن فرقه قد أجرت مسحا لحوالي 600 موقع حتى 20 أبريل/نيسان 2023.

وأضاف ليامزين: "على أرض الواقع، هذه مجموعة معقدة من الأنشطة، وهذا يشمل عمل خبراء المتفجرات (الذين يبحثون عن حقول الألغام والمتفجرات). لسوء الحظ، هناك حالات انفجارات وإصابات، لذلك فمن المنطقي فقط أن تعمل الجماعات العسكرية على خط التماس".

وأوضح أنه خلال عملية البحث، عثرت القوات الأوكرانية أيضا على "ما يزيد قليلاً عن 500 جثة للمحتلين، وأنها كانت تنظم تسليم جثث المحتلين إلى ممثلي الاتحاد الروسي".