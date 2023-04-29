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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة نُشرت السبت، إن هجومًا مضادًا ضد القوات الروسية قيد الإعداد، و"سيحدث".

وأضاف زيلينسكي، في حديثه للصحفيين من دول الشمال: "سيكون هناك هجوم مضاد. نحن نستعد لذلك. سيحدث"، موضحًا أنه يؤمن "بنجاح الهجوم المضاد، وأننا سنكون قادرين على إزالة الاحتلال من أراضينا".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه "ليس مستعدًا للقول بالتفصيل متى سيحدث وكيف".

وأضاف أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى "أسلحة معينة"، وأن الخطر الرئيسي لقواته هو ما إذا كان لديهم ما يكفي من الذخيرة التي يحتاجونها، وأكد الرئيس الأوكراني أن "الأسلحة حاسمة في لحظات إنهاء الاحتلال".

وكان زيلينسكي يتحدث إلى صحفيين من فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج، ونُشرت المقابلة على حساب زيلينسكي على تلغرام، السبت.

وفي الوقت نفسه، قالت الإدارة المحلية المدعومة من روسيا على تلغرام، السبت، إن بلدة نوفا كاخوفكا الأوكرانية التي تحتلها روسيا تتعرض لـ"نيران مدفعية شديدة" من جانب القوات الأوكرانية. وزعم المسؤولون المحليون الذين عينتهم روسيا أن المدينة بدون كهرباء نتيجة القصف.