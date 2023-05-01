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(CNN)-- قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني في بيان، صباح الإثنين، إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت 15 من أصل 18 صاروخ كروز روسي تم إطلاقها من شمال غرب روسيا وبحر قزوين.

وأوضح زالوجني: "في حوالي الساعة 2:30 صباحًا، هاجم المحتلون الروس أوكرانيا باستخدام طائرات استراتيجية- كانت هناك تسع قاذفات من طراز Tu-95 من منطقة أولينيجورسك (منطقة مورمانسك) واثنتان من طراز Tu-160 من بحر قزوين".

وشنت روسيا موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على مواقع مختلفة في أوكرانيا، الليلة الماضية، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقا لتحديث للقوات المسلحة الأوكرانية، الاثنين.

وذكر التحديث الأوكراني أن الروس نفذوا أيضا "27 غارة جوية وأطلقوا 45 قذيفة من طراز MLRS على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين".

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول محلي إن الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت شرق منطقة دنيبروبتروفسك أوبلاست، ليل الاثنين الماضي، أسفرت عن إصابة 25 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، وألحقت أضرارا بست مدارس.

وأعلن سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك في بيان، أن منطقة بافلوهراد تعرضت للقصف، وأوضح أن العدو شن هجمات صاروخية أسقطت قوات القيادة الجوية الشرقية 7 منها، لكن بعضها نجح في إصابة أهدافه.

وتقول القوات المسلحة الأوكرانية إن 400 مجند روسي مدان وصلوا إلى مدينة بيرديانسك.