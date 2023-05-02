قُصفوا ليلًا أثناء نومهم.. شاهد ما حدث بعدما ضرب صاروخ روسي مبنى سكنيًا بأوكرانيا

زعيم فاغنر يحذر من أن قواته "على وشك الانهزام" في أوكرانيا.. ما السبب؟

(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن واشنطن "ليس لديها أي وسيلة على الإطلاق" لتقديم تقديرات دقيقة للخسائر الروسية في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: "ليس لدى واشنطن أي وسيلة على الإطلاق لإعطاء أي أرقام صحيحة"، وأوضح بيسكوف ردًا على سؤال لـCNN، خلال مكالمة يومية: "تحتاجون إلى التركيز على الأرقام التي ستنشرها وزارة الدفاع في الوقت المناسب".

وكان البيت الأبيض قدّر، الاثنين، أن الجيش الروسي تكبد ما لا يقل عن 100 ألف ضحية، بين قتيل وجريح، في أوكرانيا في الأشهر الخمسة الماضية، بما في ذلك أكثر من 20 ألف قتيل، نصفهم من مقاتلي شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية تحديثات بشأن الخسائر البشرية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، عندما أعلن حينها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مقتل 5937 جنديًا روسيًا.

وبدا أن وزير الدفاع الروسي، الثلاثاء، دحض الادعاءات الأمريكية، بقوله: "على الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية لأوكرانيا، إلا أن العدو يعاني خسائر كبيرة، فخلال الشهر الماضي وحده، فقد أكثر من 15 ألف شخص".

ومن جهة أخرى، قال بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا ليست على علم بمهمة الفاتيكان للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية التي أعلنها البابا فرنسيس.

وأوضح بيسكوف عندما سئُل عما إذا كان الكرملين يعرف أي شيء عن المهمة: "لا، نحن لا نعرف شيئًا عنها".

ويوم الأحد، وبعد رحلة استغرقت 3 أيام إلى المجر، قال البابا فرنسيس للصحفيين إن الفاتيكان جزء من مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن "المهمة في مسارها الآن، لكنها لم تصبح علنية بعد، وعندما ستكون علنية، سأكشف عنها".

وقال مسؤول مقرب من مكتب الرئاسة الأوكرانية لشبكة CNN إن "الرئيس فلوديمير زيلينسكي لم يوافق على أي مناقشات من هذا القبيل نيابة عن أوكرانيا"، وأضاف أنه "إذا كانت المحادثات تجري، فإنها تحدث دون علمنا أو مباركتنا".