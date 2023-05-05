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(CNN)-- انضم نائب وزير الدفاع الروسي السابق ميخائيل ميزينتسيف إلى مرتزقة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة كنائب للقائد، بحسب ما ذكر المدون الروسي المؤيد للحرب، ألكسندر سيمونوف.

ونشر سيمونوف مقطعي فيديو على تلغرام يظهر فيهما ميزينتسيف يرتدي زيا يحمل علامة فاغنر، ويتجول على ما يبدو في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأحد، أنه تم إقالة ميزينتسيف من منصب نائب وزير الدفاع الروسي للشؤون اللوجستية.

وكان ميزينتسيف في منصبه منذ سبتمبر/أيلول عام 2022، واكتسب سمعة بالوحشية لدوره في حصار مدينة ماريوبول الأوكرانية، موقع بعض الضربات السيئة السمعة والفظائع المزعومة.