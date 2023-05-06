زعيم فاغنر يزعم عزمه تسليم مواقعه في باخموت إلى قوات رمضان قديروف

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ادعى رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أنه سيسلم مواقع مدينة باخموت لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في 10 مايو/ أيار.

وقال بريغوجين عبر تليغرام، السبت: "أشكر رمضان أخماتوفيتش على موافقته على اتخاذ مواقفنا في باخموت وعلى الأرجح إتاحة الفرصة للحصول على كل ما هو ضروري وكافة الموارد اللازمة. إنني أتصل بالفعل بممثليه من أجل البدء في نقل المواقع على الفور، وذلك في 10 مايو/ أيار".

وأضاف بريغوجين: "في الساعة 00.00 بالضبط في الوقت الذي، وفقًا لحساباتنا، سنستنفد تمامًا إمكاناتنا القتالية، وسيأخذ رفاقنا أماكننا ويواصلون هجوم باخموت".

يوم الجمعة، قال الزعيم الشيشاني سيئ السمعة، رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيكون سعيدًا بتولي مواقع بريغوجين إذا قررت فاغنر مغادرة باخموت.

وكتب الزعيم الشيشاني في تلغرام، مشيرا إلى اسم وحدته المقاتلة، "إذا غادر الأخ الأكبر بريغوجين وفاغنر، فسيحل الأخ الأصغر قديروف وأخمات مكانه في باخموت"، في إشارة إلى اسم وحدته المقاتلة.

ووجه تعليقاته كرسالة مفتوحة إلى بريغوجين ورئيس الأركان العامة للاتحاد الروسي فاليري جيراسيموف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو.

كان بريغوجين قال، الجمعة، إن فاغنر ستغادر مدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا المحاصرة، مشيرًا إلى نقص إمدادات الذخيرة الذي يلقي بريغوجين باللوم فيه على القيادة العسكرية الروسية.

ولم يتضح مدى جدية بريغوجين، الذي يتحدث غالبًا بسخرية، بشأن انتقال مواقعه إلى قديروف.

كما زعم أن "ما يزيد قليلاً عن كيلومترين مربعين"، أقل من ميل مربع واحد، في باخموت لا يزال يتعين على المقاتلين الروس الاستيلاء عليها.

قالت أوكرانيا فى وقت سابق السبت، إن القوات الروسية لم تحرز أي اختراق في باخموت، لافتة إلى مزاعم بريغوجين بنقص الذخيرة بأنها "خدعة".