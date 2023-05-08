لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون إلى برلمان البلاد لتغيير الاحتفالات الرسمية بيوم النصر من 9 مايو/أيار إلى 8 مايو، حيث قارن روسيا بألمانيا النازية في عهد هتلر.

وأوضح زيلينسكي أنه "في الثامن من مايو تتذكر معظم دول العالم عظمة الانتصار على النازيين"، متذكرا "سنوات الاحتلال والفظائع والمعارك الدموية والتفجيرات، والحصار والإعدامات الجماعية والمحرقة. كل الشر الذي جلبته النازية إلى العالم، وجلبته إلى أرضنا".

وقال أيضا: "اليوم، أقدم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني يقترح أن يكون 8 مايو هو يوم الذكرى والنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية 1939-1945".

وأضاف: "لن نسمح بالاستيلاء على النصر المشترك لدول التحالف المناهض لهتلر، ولن نسمح بالأكاذيب كما لو كان النصر يمكن أن يحدث بدون مشاركة أي دولة أو أمة".

وحتى الآن، كانت أوكرانيا تحتفل بالنصر على ألمانيا النازية في 9 مايو/أيار، مثل روسيا، لكن هذا اليوم أصبح مرتبطا بشكل متزايد بعرض في موسكو، يستخدمه الكرملين لاستعراض قوته العسكرية.

وفي خطابه، قارن زيلينسكي غزو روسيا لجارتها بأهداف هتلر التوسعية لألمانيا النازية.

وقال زيلينسكي: "لسوء الحظ، عاد الشر". وأضاف: "كما كان الحال في ذلك الوقت، اندفع الشر إلى مدننا وقرانا، وهو ما يفعله الآن، وكما كان في ذلك الوقت، قتل شعبنا، ورغم أنه الآن يوجد معتد آخر، فإن الهدف هو نفسه- الاستعباد أو الدمار".

ومضى الرئيس الأوكراني قائلا، إن 9 مايو سيكون من الآن فصاعدا يوم أوروبا، في أوكرانيا.

وأضاف: "في كل عام اعتبارا من يوم غد 9 مايو، سنحيي ذكرى وحدتنا التاريخية - وحدة جميع الأوروبيين الذين دمروا النازية وسيهزمون الروسية". سيكون هذا هو يوم أوروبا، التي دعمت الأوكرانيين طوال تسع سنوات من العدوان، و439 يوما من الغزو الشامل. سيكون هذا هو يوم أوروبا، التي ساعدتنا على القتال في جميع الاتجاهات: في ساحة المعركة بالأسلحة وعلى الجبهة الدبلوماسية- بعزم- ضد الإرهاب الصاروخي وانقطاع التيار الكهربائي شتاء، في الاقتصاد وعلى الجبهة القانونية".

واختتم حديثه قائلا: "سيكون هذا هو يوم أوروبا - حليفتنا".