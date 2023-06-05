لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- صعّد زعيم المرتزقة الروسي يفغيني بريغوجين، الخلاف مع قيادة الجيش الروسي النظامي، وأصدر مقطع فيديو يزعم أنه يُظهر استجواب قائد لواء روسي في عهدة قوات فاغنر التابعة لبريغوزين.

في الفيديو الذي تم نشره على قناة تلغرام الرسمية لفاغنر، عرّف الرجل نفسه على أنه المقدم رومان فينيفيتين، قائد اللواء 72 المستقل بالبنادق الآلية.

الرجل، الذي لديه كدمات في الوجه، كان يتم استجوابه بقوة من قبل شخص مجهول في خلفية المشهد، ويقول إنه أطلق النار على سيارة مملوكة لشركة فاغنر عندما كان تحت تأثير الكحول.

وعند سؤاله عن سبب فتحه للنار، أجاب الرجل خلال الفيديو: "بسبب العداء الشخصي".

لا يمكن لـ CNN التحقق بشكل مستقل من دقة الفيديو أو الموقع أو التاريخ الذي تم تصويره فيه. يبدو أن الرجل تم تصويره تحت الإكراه.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على سؤال من CNN حول هوية الرجل. وقالت صحيفة إنسايدر، وهي منفذ صحفي استقصائي روسي مستقل، إنها أكدت أن فينيفيتين كان ضابطا في الجيش.

في الفيديو، قال الرجل إنه "نزع سلاح قوة الاستجابة السريعة من فاغنر"، قائلاً إن لديه 10-12 مرؤوسًا معه وكان برفقتهم بنادق آلية.

يجري الاستجواب في ما يبدو أنه قبو أو غرفة مغلقة.

يسأل المحقق الرجل أمام الكاميرا كيف "يمكن وصف أفعاله"، فيجيب عليه في النهاية بـ "المذنب".

وهاجم رئيس مجموعة فاغنر لفظيًا مراراً كبار الضباط العسكريين الروس لما وصفه بالفشل في ساحة المعركة. كما اتهم وحدات الجيش الروسي النظامية بعدم الكفاءة وترك مواقعها.