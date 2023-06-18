مسؤول أوكراني: صاروخ روسي يقتل عاملي إغاثة في خاركيف

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(CNN)-- قال مسؤول أوكراني، الأحد، إن رجلا وامرأة قتلا أثناء تقديم مساعدات في منطقة خاركيف، صباح السبت، بعد إصابة سيارتهما بصاروخ روسي.

وقيل إن الضحيتين هما رجل يبلغ من العمر 41 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 53 عاما.

وقال أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف، إن الاثنين كانا "ينقلان الطعام والدواء إلى السكان المحليين"، عندما أصيبت سيارتهما بصاروخ موجه مضاد للدبابات في منطقة بوهودوخيف.

وبحسب مكتب المدعي العام في خاركيف، قد يكون المزيد من الأشخاص قد قُتلوا أو أصيبوا في الهجوم.

وفي منطقة كوبيانسك بخاركيف، تضررت منازل وحديقة، و"شبكة غاز" من جراء الهجمات الروسية، الأحد.

ومن جهة أخرى، قصفت أوكرانيا، ليلا، مواقع في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، بحسب ما أكدت الإدارة المدعومة من روسيا هناك على قناتها على تلغرام.

وأضافت الإدارة أن صاروخين قالت إنه يمكن أن يكونا من طراز "ستورم شادو" أصابا قرية ريكوف الواقعة شمال هينيشيسك، وأن الدفاع الجوي اعترض صاروخا واحدا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق، إنها قصفت مخزن ذخيرة روسي في الجنوب المحتل.