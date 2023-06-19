لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام للحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن الناتو لن يصدر دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف العسكري، خلال قمة رفيعة المستوى في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في يوليو/ تموز المقبل.

وأوضح ستولتنبرغ للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بجانب المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، الاثنين: "في قمة فيلنيوس وخلال التحضير للقمة، نحن لا نناقش إصدار دعوة رسمية". "ما نناقشه هو كيفية تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي".

وأضاف الأمين العام للحلف أنه رغم استمرار المشاورات بشأن محاولة أوكرانيا الانضمام إلى الناتو، إلا أنه "ليس في وضع يسمح له باستباق نتيجة هذه المشاورات".

وقال ستولتنبرغ: "ما يمكنني قوله هو أن الحلفاء قد اتفقوا بالفعل على الكثير"، مشيرا إلى دعوات عضوية الناتو إلى فنلندا والسويد كمثال.

وأوضح: "كما نتفق على ما ذكرناه في عام 2008، بأن أوكرانيا ستصبح عضوا في التحالف. ونتفق على أنه ليس لروسيا، ولكن لأوكرانيا وحلفاء الناتو ليقرروا متى يحين الوقت لدعوة أوكرانيا".

وضغط الزعيم الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على ستولتنبرغ في مناسبات سابقة للالتزام بإطار زمني لعضوية أوكرانيا.

وخلال زيارة لمولدوفا في مطلع يونيو/حزيران، شدد الرئيس زيلينسكي، على أن أوكرانيا "مستعدة للانضمام إلى الناتو، وتنتظر فقط متى سيكون الحلف جاهزا".