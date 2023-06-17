شاهد ما حدث عندما اقتربت سفن ومقاتلات روسية من قوة بحرية للناتو يرافقها فريق CNN

أمين عام الناتو يرد على تهديدات روسيا بعد شحنة الدبابات.. ماذا قال؟

(CNN)-- عندما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كان سيخفف العقبات أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال بشكل قاطع "لا".

وقال للصحفيين السبت قبل مغادرته فيلادلفيا لحضور أول حدث رسمي له في حملته الرئاسية: "لا. لأنهم يجب أن يفوا بنفس المعايير، لذلك لن أجعله سهلا".

وأضاف: "أعتقد أنهم فعلوا كل ما يتعلق بإثبات القدرة على التنسيق عسكريًا، ولكن هناك مشكلة كاملة تتعلق بـ، هل نظامهم آمن؟ هل هي غير فاسدة؟ هل تفي بجميع المعايير التي يلتزم بها الجميع، وكل دولة أخرى في الناتو؟ أعتقد أنها ستفعل. أعتقد أنه يمكنها. لكنه (انضمامها) ليس أوتوماتيكيًا".

في وقت سابق، ذكرت شبكة CNN أن بايدن وفريقه في خضم محادثات عالية المخاطر مع زملائه أعضاء الناتو حول كيف ومتى قد تنضم أوكرانيا - وهو نقاش يمكن أن يفضح التوترات في التحالف قبل قمة رئيسية الشهر المقبل في فيلنيوس في ليتوانيا.

وأفادت CNN يوم الجمعة أن مصدرًا مطلعًا على الوضع قال إن بايدن مرتاح لإزالة إحدى العقبات التي تحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو. وفقًا للمصدر، سيكون بايدن على استعداد للتخلي عن خطة عمل العضوية (MAP) لأوكرانيا، التي تم وصفها في اتفاقية عام 2008 بأنها "الخطوة التالية لأوكرانيا... في طريقها المباشر إلى العضوية".

وصفت خطة عمل البحر المتوسط بأنها "برنامج المشورة والمساعدة والدعم العملي المصمم خصيصًا للاحتياجات الفردية للدول التي ترغب في الانضمام إلى الحلف"، وهي عملية يتعين على الدول الأخرى الالتزام بها للانضمام إلى الناتو.

ستمثل إزالتها خطوة صغيرة في تسهيل انضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري. وقال المصدر إن هذا جزء من اقتراح قدمه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، ونوقش عندما التقى بايدن في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يدرك أن بلاده لا يمكن أن تصبح عضوًا في الناتو بينما لا تزال في حالة حرب.

وحول مزاعم بوتين بشأن الأسلحة النووية، قال بايدن أيضًا إن ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول وصول أول دفعة أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا وتخزينها "غير مسؤول تمامًا".

يوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إدارة بايدن تراقب عن كثب الوضع بين روسيا وبيلاروسيا، لكن الولايات المتحدة "ليس لديها سبب لتعديل" وضعها النووي ولا "ترى أي مؤشرات" على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي.