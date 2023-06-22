ساعات وينفذ الأكسجين بالغواصة المفقودة والبحث يقترب من مرحلة حرجة

في حال العثور على "تايتان".. خبير غوص يوضح الحالة التي قد يكون عليها ركاب الغواصة

"طريقة مروعة للموت".. طبيبة تشرح ما قد يمر به ركاب غواصة "تايتان" مع تضاؤل الأكسجين

(CNN)—قال خبراء إن كمية الأكسجين الموجودة في الغواصة المفقودة التي تحمل على متنها 5 أشخاص باتت قضية حرجة، مع استمرار عمليات نقل معدات أكثر تقدمًا إلى شمال المحيط الأطلسي للمساعدة في عملية البحث الدولية المعقدة التي تمر بأكثر مراحلها خطورة.

وبالنسبة لكمية الأكسجين بالغواصة، فإن "تيتان" تبدأ كل رحلة لاستكشاف حطام تيتانيك بما بمخزون يبلغ نحو 96 ساعة من الأكسجين.

وتمتد منطقة البحث عن الغواصة المفقودة على مساحة تبلغ ضعف حجم ولاية كونيتيكت الأمريكية وتنخفض إلى عمق ميلين ونصف (نحو 4 كيلومترات) وفقًا لما صرح به منسق عمليات الاستجابة لمنطقة خفر السواحل الأولى، جيمي فريدريك.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد قال إن الغواصة لديها "حوالي 40 ساعة من الهواء القابل للتنفس" خلال تحديث له الساعة 1 بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت الشرقي (الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة).