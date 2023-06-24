(CNN)— أوضحت الأكاديمية بجامعة فلوريدا الدولية، الين مارتي، إن الشيء الوحيد الجيد في مأساة غواصة "تايتان" المنكوبة، هو أنه عندما يحدث انفجار داخلي من هذا القبيل، فإنه يحدث في جزء من جزء من الألف من الثانية.

وأوضحت مارتي في مقابلة مع الزميل اندرسون كوبر لـCNN: "إنه (الانفجار الداخلي) سريع بشكل لا يصدق، ويستغرق الأمر بالنسبة للعقل البشري مدة تبلغ نحو 0.25 حتى يدرك ما يحدث.. تبلغ سرعته (الانفجار الداخلي) 1500 ميل في الساعة (نحو 2414 كيلومتر بالساعة).. هؤلاء الناس ماتوا، وهذا أمر مروع، لكنهم ماتوا بطريقة لم يدركوا حتى أنهم على وشك الموت.."

وتابعت قائلة: "لذلك سينهار كل شيء قبل أن يدرك الأفراد الموجودون في الداخل أن هناك مشكلة.. ربما سمعوا شيئًا صغيرًا في وقت مبكر.. لقد حصلوا على القليل من النيتروجين الإضافي في دماغهم، لكن ربما لم يعرفوا شيئًا ثم حدث الانفجار".

وأشارت مارتي إلى أنه "لن يكون هناك شيء تقريبًا (من الجثث).. لقد انهارت أجساد هؤلاء الأشخاص تمامًا في شظايا صغيرة فقط من غير المحتمل جدًا العثور على أي شيء من الأنسجة البشرية، أعني، إذا كنت ستبحث عن الحمض النووي، فقد تجده على الأرجح، لكن كما تعلم، نحن نتحدث عن محيط ونتحدث عن حقل حطام كبير، لذلك لن تجد الكثير فيما يتعلق بالرفات البشرية".