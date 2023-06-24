ردة فعل أب وابنه بعد التخلي عن حجزهما برحلة الغواصة المنكوبة

يحدث "في جزء من ميلي ثانية".. خبيرة تكشف معلومات صادمة عن الانفجار الداخلي الذي وقع بالغواصة

(CNN)-- تخلى أب وابنه عن مقعديهما (من أصل 5 مقاعد) في الغواصة تايتان قبل أسابيع فقط من الانفجار الداخلي القاتل الذي أودى بحياة ركاب الرحلة المنكوبة لاستكشاف حطام سفينة "تايتانيك".

جاي بلوم وابنه شون

وقال جاي بلوم وابنه شون في مقابلة على CNN إنهما كانا قلقين بشأن الغواصة وقدرتها على السفر في أعماق المحيط قبل الرحلة المخطط لها، وفي نهاية المطاف ذهب مقعديهما إلى الأب والابن، شاه زاده وسليمان داود.

قال شون للزميلة إيرين بورنيت على CNN، مساء الجمعة: "لقد رأيت الكثير من الإشارات الحمراء"، وذلك بعد أن عُرض عليه شريط فيديو لمنظم الجولات ستوكتون راش وهو يسير عبر الغواصة وملامحها، مضيفا أنه أخبر والده أنه لا يعتقد أن الغواصة ستنجح في الوصول إلى أعماق المحيط.

وقال الأب والابن إنهما لن يحاولا القيام بشيء مثل هذه التجربة مرة أخرى بعد مشاهدة الأخبار حول ما حصل، في حين قال الأب جاي: "كل ما استطعت رؤيته عندما رأيت ذلك الأب والابن هو نفسي وابني. كان من الممكن أن نكون نحن".