(CNN)-- وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الوضع المتطور في روسيا بأنه "استثنائي" في مقابلة مع مذيعة CNN دانا باش، لكنه قال "إنه من السابق لأوانه معرفة إلى أين سيذهب هذا"، بعد أن تراجعت روسيا عن حافة هاوية حرب أهلية مع مجموعة مرتزقة فاغنر.

وقال بلينكن مستشهدًا برئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الذي شكك في فرضية حرب روسيا في أوكرانيا: "لكن يمكننا أن نقول هذا: أولاً وقبل كل شيء، ما رأيناه غير عادي. وأعتقد أنك رأيت تصدعات لم تكن موجودة من قبل".

ذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يعتقدون أن بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، كان يخطط لتحدٍ كبير للقيادة العسكرية الروسية لبعض الوقت، لكن لم يكن من الواضح ما هو الهدف النهائي.

رفض بلينكن، الذي كان يجرى جولة من الاتصالات للحلفاء والشركاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن يقول يوم الأحد ما إذا كان الحادث يمكن أن يكون تفككًا لقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بلينكن: "هذا مجرد فصل إضافي لكتاب سيئ للغاية كتبه بوتين لروسيا. لكن ما يلفت النظر في الأمر هو أنه داخلي".

وأضاف: "حقيقة أن لديك من داخل شخص ما يشكك مباشرة في سلطته، ويشكك مباشرة في المباني التي شن عليها هذا العدوان ضد أوكرانيا. هذا بحد ذاته شيء قوي جدًا جدًا. يضيف التصدعات. أين يذهبون، عندما يصلون إلى هناك، من السابق لأوانه القول، لكن من الواضح أن ذلك يثير أسئلة جديدة يتعين على بوتين التعامل معها".

وكان بريغوجين قد تعهد الجمعة بالرد على القيادة العسكرية الروسية بسبب هجوم مزعوم للجيش على معسكر فاغنر، وادعى السيطرة على منشآت عسكرية في مدينتين روسيتين. ومع ذلك، بحلول ظهر السبت، نشر تسجيلًا صوتيًا يزعم أنه حوّل قواته عن الاتجاه إلى موسكو، بعد ساعات فقط من شن تمرد شكل أكبر تهديد لسلطة بوتين منذ عقود.

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة لم تشهد عزل أي مسؤول عسكري روسي، مؤكدا أن ذلك "لم يتضح بعد".

وتابع: "لا يخفى على أحد حقيقة أن بريغوجين كان من أشد المنتقدين للقيادة العسكرية، ووزير الدفاع، وقائد القوات المسلحة. فكيف يتكشف هذا الآن من حيث الأفراد؟ كل هذا لم يتضح بعد".

قال بلينكين إن الوضع يمكن أن يكون بمثابة ميزة لأوكرانيا لأنها تنفذ هجومًا مضادًا.

وأوضح أنه "إلى الحد الذي أصبحت فيه روسيا مشتتة الآن، يتعين على بوتين أن يقلق بشأن ما يجري داخل روسيا بقدر ما عليه أن يقلق بشأن ما يحاول فعله في أوكرانيا بشكل غير ناجح. أعتقد أن هذا يخلق ميزة إضافية للأوكرانيين للاستفادة منها".

لكن أي عدم استقرار في روسيا يثير قلق المسؤولين الأمريكيين أيضًا، نظرًا لوضعها كقوة نووية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "في أي وقت يكون لديك دولة كبيرة، مثل روسيا، لديها علامات عدم الاستقرار، فهذا أمر يدعو للقلق. هذا شيء نركز عليه بشدة. عندما يتعلق الأمر بأسلحتهم النووية، لم نشهد أي تغيير في موقفهم ولم نقم بأي تغيير في وضعنا".