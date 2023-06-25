إغلاق الساحة الحمراء في موسكو بعد تمرد فاغنر

(CNN)-- لاحظ فريق CNN إغلاق الساحة الحمراء في موسكو، الأحد، بعد يوم من إلغاء رئيس شركة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، تمرده الذي لم يدم طويلاً.

وشوهدت حواجز معدنية تمنع الوصول إلى وسط المدينة وكان عدد قليل من ضباط الأمن موجودين. كما كان المشاة يسيرون في الشوارع المجاورة للميدان.

وأُغلق الميدان الأحمر يوم السبت.

كان بريغوجين حرّك قوات فاغنر في الطريق إلى موسكو، بسبب هجوم مزعوم للجيش على معسكر فاغنر، وادعى سيطرته على منشآت عسكرية في مدينتين روسيتين.

إلا أنه بعد 36 ساعة، نشر بريغوجين تسجيلًا صوتيًا، السبت، أعلن فيه وقف تحرك قواته إلى موسكو. وكان الكرملين أعلن إسقاط الدعوى الجنائية ضد زعيم فاغنر، وانتقاله إلى بيلاروسيا.