من ذراع بوتين الأيمن إلى شوكة في خاصرته.. إليكم ما نعرفه عن قائد مجموعة "فاغنر"

(CNN)-- مُستغلة الاضطرابات التي تكشفت في موسكو، السبت، شنت القوات الأوكرانية هجمات مضادة متزامنة في اتجاهات متعددة، وفقًا لنائب وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار.

وقالت ماليار في منشور على تلغرام، إن "التجمع الشرقي للقوات شن اليوم هجومًا في عدة اتجاهات في نفس الوقت"، مشيرة إلى عدة مدن وبلدات ، من بينها باخموت ويحيدين ، من بين الأماكن التي انطلق فيها الهجوم.

وأضافت ماليار أن "هناك تقدمًا في كل الاتجاهات" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن القتال العنيف مستمر في جنوب البلاد، مضيفة أن القوات الروسية "في موقع دفاعي، وتبذل جهودًا كبيرة لوقف عملياتنا الهجومية".