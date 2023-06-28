من ذراع بوتين الأيمن إلى شوكة في خاصرته.. إليكم ما نعرفه عن قائد مجموعة "فاغنر"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- هبطت طائرتان مرتبطتان برئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في قاعدة جوية بيلاروسية خارج مينسك، صباح الثلاثاء، وفقا لصورة أقمار صناعية من شركة BlackSky.

ولا يزال مكان وجود بريغوجين مجهولا، ولم يُشاهد في أي مقاطع فيديو أو صور منذ مغادرته المقر العسكري في روستوف أون دون، مساء السبت.

لكن وسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية نقلت عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، قوله إن بريغوجين موجود في بيلاروسيا.

وتُظهر صورة القمر الصناعي التي التقطتها BlackSky، صباح الثلاثاء، الطائرتين- تحملان الرقمين التسلسلي RA-20795 و RA-02878 - على مدرج المطار في قاعدة ماتشوليشي الجوية، خارج مينسك.

وأكدت صور القمر الصناعي الإضافية من BlackSky، بالإضافة إلى تحليل CNN لقياسات الطائرات، وصول الطائرات خلال الـ24 ساعة الماضية ومطابقتها لأبعاد الطائرات المرتبطة ببريغوجين.

وأشارت بيانات تتبع الرحلات من موقع FlightRadar24 إلى أن الطائرات هبطت بالقرب من مينسك في حوالي الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، وتم إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بكلتا الطائرتين قبل الهبوط، مما أدى إلى حجب موقع هبوطهما الدقيق.

وأكد مصدران - مسؤول استخباراتي أوروبي كبير ومصدر مطلع على طائرات بريغوجين- لشبكة CNN أن الطائرات مرتبطة برئيس فاغنر لكنهما لا يعرفان ما إذا كان بريغوجين على متن الطائرة.

وتمت مراقبة تحركات طائرات بريغوجين عن كثب عقب محاولته التمرد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وظهر يوم الأحد، يبدو أن طائرة بريغوجين، رقم RA-20795، قامت برحلة إلى روستوف أون دون من سانت بطرسبرغ، ولا تظهر بيانات التتبع من FlightRadar24 الطائرة التي هبطت في المدينة التي سيطرت عليها بريغوجين، السبت، لكنها تحولت بشكل مفاجئ نحو المدينة قبل إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.

وبعد حوالي 5 ساعات، أعيد تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالطائرة، وشوهدت وهي تغادر منطقة روستوف أون دون، متجهة إلى سان بطرسبرغ، وفي الساعة 1:03 صباحا هذا الصباح، بدت نفس الطائرة تقوم بنفس الرحلة إلى منطقة روستوف أون دون، ومرة أخرى أوقفت الطائرة أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها قبل الهبوط.

وظهرت الطائرة على الرادار في الساعة 5:32 صباحا بالتوقيت المحلي، ويبدو أنها تغادر منطقة روستوف أون دون، وبدأت في القيام برحلة دائرية حول أوكرانيا وجنوب روسيا باتجاه مينسك، وتم إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال مرة أخرى في الساعة 7:37 صباحا بالتوقيت المحلي حيث بدأت في النزول إلى منطقة مينسك.

وحلقت الطائرة الثانية، Ra-02878، يوم الاثنين، من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، وهبطت في الساعة 1:26 بعد الظهر، وفي الساعة 6:44 من صباح اليوم، غادرت تلك الطائرة سانت بطرسبرغ، وتم إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في الساعة 7:55 صباحا بالتوقيت المحلي حيث بدأت في الهبوط في منطقة مينسك.